Англія

В АПЛ стало на одного зіркового єгиптянина більше.

Новачок Ман Сіті Омар Мармуш прокоментував свій перехід з Айнтрахта в стан чинних чемпіонів Англії.

"Це день, який я ніколи не забуду. Підписати контракт з Манчестер Сіті — однією з найкращих команд у світі — це неймовірне відчуття. Я дуже радий, моя родина неймовірно пишається, і ми всі дуже щасливі бути тут, у Манчестері.

З Гвардіолою та інфраструктурою світового класу гравці мають усе необхідне, щоб прогресувати. Це справді захопило мене, коли я отримав шанс прийти сюди.

Хочу вигравати трофеї. "Містяни" були найуспішнішим клубом Англії протягом багатьох років, тому я знаю, що приєднуюся до переможного середовища і культури", – сказав Мармуш.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, за Мармуша німецький клуб отримав 75 млн. євро.

Цього сезону Омар Мармуш відіграв за Айнтрахт Ф 26 матчів, забив 20 голів та віддав 14 результативних передач.