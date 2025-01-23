Туреччина

Окан Бурук не розраховує на івуарійця.

Івуарійський нападник Вілфрід Заха перейшов із стамбульського Галатасарая в футбольний клуб Шарлотт на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт "корони".

Зазначається, що угода з клубом МЛС розрахована до 17 січня 2026 року з можливістю продовження до 30 червня 2026-го. В новій команді форвард виступатиме від 10-м номером.

Контракт 32-річного гравця з "левами" розрахований до 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні Вілфрід Заха провів шість матчів за Ліон та один за Галатасарай, не відзначившись результативними діями.