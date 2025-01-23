Англія

Якісний трансфер "містян".

Спортивний директор Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн висловився про перехід з франкфуртського Айнтрахта нападника Омара Мармуша. Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"Омар — досвідчений та неймовірний нападник, і я радий, що він приєднався до нас. У нього видатний сезон, і щоразу, коли ми спостерігали за ним, він впливав на гру.

Мармуш володіє всіма якостями, необхідними нападнику вищого класу. У нього видатна швидкість та уважність, і він винятково ефективний перед воротами суперників. Він також може грати на різних позиціях, що є дійсно цінним активом.

Не сумніваюся, що робота з Пепом та тренерським штабом тут, у "Сіті", допоможе йому і далі розвивати свій чудовий атакувальний талант", — заявив Бегірістайн.