Англія

День народження святкуватиме вже в новому клубі.

Парагвайський атакувальний півзахисник Хуліо Енсісо почав своє знайомство з європейським футболом із моменту трансферу до англійського Брайтона за 11,6 млн євро влітку 2022 року з клубу Лібертад.

Відтоді різні були періоди в кар’єрі 21-річного виконавця, але так, щоб на тривалу серію поєдинків ставати гравцем стартового складу — такого з ним не траплялось.

А отже, за півтора роки до завершення контракту, Енсісо висловив бажання отримувати більше ігрової практики, тоді як "чайки" погодились на пропозицію його оренди до Іпсвіча до кінця сезону.

Цікаво, що оголошення про трансфер припало саме на 21 день народження футболіста.

У цьому сезоні на рахунку Енсісо 16 матчів (581 хвилина), один гол та один гольовий пас.