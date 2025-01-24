Англія

Плімут розпочав переговори з ЛАСКом щодо переходу українського центрбека.

Центральний захисник збірної України та австрійського ЛАСКа Максим Таловєров цієї зими може продовжити кар'єру в Англії, оскільки в ньому безпосередньо зацікавлений представник Чемпіоншипу. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, Плімут, який займає наразі останню сходинку у турнірній таблиці другого дивізіону Англії, розпочав переговори з ЛАСКом щодо повноцінного переходу 24-річного українського центрбека.

Зазначається, що спочатку Плімут хотів підписати Майка Ердхейзена з роттердамської Спарти, проте нідерландець відмовився від цього трансферу через власні побоювання щодо можливого вильоту англійскього клубу з Чемпіоншипу до третього дивізіону.

У поточному сезоні Макс Таловєров провів за ЛАСК 20 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився однією результативною передачею та заробив два попередження. Його контракт із австрійським клубом спливає влітку 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість українця в 2 мільйони євро.