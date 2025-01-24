Англія

Лондонці можуть викупити молодого італійського фулбека наприкінці сезону.

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого правого захисника Майкла Кайоде, права на якого належать Фіорентині.

20-річний італієць приєднався до клубу АПЛ на правах оренди до кінця сезону, проте у лондонців буде право на викуп гравця наприкінці поточного сезону.

У поточному сезоні Майкл Кайоде провів за Фіорентину 562 хвилини у 12 матчах, в яких він відзначився одним асистом.

Портал Transfermarkt оцінює уродженця італійського Боргоманеро у 18 мільйонів євро.