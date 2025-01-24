Англія

Нідерландський нападник може вирушити до Лондона.

Нападник амстердамського Аякса Браян Броббі цієї зими може підсилити один із клубів англійської Прем'єр-ліни.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Тоттенгем зробив запит представнику Ередівізі щодо потенційного підписання 22-річного нідерландського форварда.

За інформацією джерела, Вест Гем вже зробив офіційну пропозицію Аяксу щодо оренди Броббі з правом викупу. "Шпори" також оцінюють свої можливості, щоб включитися у боротьбу за гравця.

У поточному сезоні Браян Броббі зіграв за Аякс 29 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 7 результативних передач. Його контракт із амстердамцями спливає влітку 2027 року.