Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 25 січня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Челсі, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 25 СІЧНЯ, 19:30. ЕТІХАД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після затяжної кризи всередині Манчестер Сіті, яка вилилася у дві тривалі серії без перемог, підопічним Хосепа Гвардіоли нещодавно вдалося трохи взяти себе в руки та продемонструвати серію з п'яти матчів без поразок, яка триває й донині. Звичайно, не варто забувати, що цій успішній серії здебільшого сприяв і вельми легкий календар, адже якісь поєдинки чинні чемпіони провели безпосередньо з аутсайдерами чемпіонату, а якісь припали на команди, які в результаті змінили свої тренерські штаби.

Втім, незважаючи на це, проблеми в нинішньому Манчестер Сіті все ще існують, а криза не локального характеру, а більш глобального все ще турбує тренерський штаб "містян". Про це говорить не лише останній програний матч Ліги чемпіонів із Парі Сен-Жермен та наявний ризик взагалі залишитися без єврокубкової весни. З більш міцними та організованими командами, як умовний Брентфорд, колектив Гвардіоли все ще здатний без будь-яких сенсацій втрачати очки. Звичайно, з тим же Брентфордом тижнем раніше й у Ліверпуля були проблеми, коли перемогу вдалося вирвати буквально у компенсований до другого тайму час, але в цьому й різниця між нинішніми мерсісайдцями та Сіті – одні здатні вигризати перемоги у будь-який момент та у будь-якій ситуації, а інші, здається, втратили цей менталітет "футбольних убивць" і не можуть його розшукати до цього дня.

У Челсі також не все добре з турнірної точки зору, якщо порівнювати з осінньою частиною турніру. Варто було тренерському штабу Енцо Марескі зустрітися з першими справді серйозними кадровими проблемами, які особливо торкнулися центральної зони оборони, — уболівальники "пенсіонерів" відразу повірили в слова італійського фахівця, що вони не беруть цього сезону участі в чемпіонських перегонах, хоча на тлі вражаючої форми ті слова більше розцінювалися як жарт, коли Челсі ненадовго зміг піднятися на друге місце в турнірній таблиці АПЛ.

Як виявилося, ні, не жарт. Нинішній молодий та талановитий склад "пенсіонерів" має величезні перспективи, але недолік досвіду дозволяє йому зараз розташовуватися лише на четвертому місці в таблиці АПЛ, відстаючи від другого Арсеналу та третього Ноттінгем Форест аж на чотири очки. Звичайно, порівняно з Манчестер Сіті, Челсі все одно продемонстрував помітний прогрес, але ніяк не регрес, тому повернення до Ліги чемпіонів залишається головним завданням лондонців на даний момент. Хоча варто зауважити, що у разі сьогоднішньої поразки позиції команди Енцо Марескі ще більше похитнуться, адже у такому разі чинним чемпіонам вдасться вперше за довгий час повернутися до "елітної четвірки" англійського футболу, посунувши звідти Челсі.