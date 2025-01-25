Англія

Що собою являє його футбол у цьому сезоні — ніхто не бачив.

Бразильський півзахисник Артур Мело поїхав підкорювати Європу ще в далекому 2018 році в якості трансферу з Греміо до Барселони за 31 млн євро, але в підсумку став швидко непотрібен "блаугранас" і на додачу виявився частиною сумнівного за фінансовою складовою частиною до туринського Ювентуса за 80,6 млн євро вже за два роки.

Нині ж виконавцю вже 28 років, і після оренд у англійському Ліверпулі та Фіорентині він і досі перебуває в розташуванні "Старої Синьйори".

Однак виключно в якості гостя тренувальної бази, бо Тіаго Мотта не залучає його до матчів основної команди.

Проте це не завадило цієї зими ще одному клубу АПЛ з Ліверпуля — Евертону — почати перемовини щодо можливого трансферу цього гравця.

Ювентусу від цього навіть краще — половина від 5 млн євро зарплатні футболіста впаде в такому випадку на плечі "ірисок", бо вони наразі розраховують лише на оренду.

Артур востаннє з’являвся на полі 23 травня минулого року ще в складі Фіорентини.