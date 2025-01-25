Англія

Іспанець згоден з "Особливим".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про конкуренцію в англійській Прем'єр лізі, пригадавши слова португальця Жозе Моурінью. Цитує іспанського фахівця Manchester Evening News.

"Не знаю, що відбувалося в Манчестер Юнайтед, але пам'ятаю, що Моурінью багато разів говорив, що посісти друге місце в тому сезоні (сезон-2017/2018 — прим.) було найбільшим успіхом. Я повністю його розумію. Коли будуть доступні Родрі та всі захисники, ми поборемося.

Іноді виникають такі ситуації, як зараз. Потрібно впоратися з ними. Зрозуміло, що потрапляння до четвірки найкращих стане великим успіхом. Думаю, що керівництво, спортивний директор, футболісти розуміють це

АПЛ — найкраща ліга в світі. Тут дуже серйозна конкуренція а кожному окремо взятому матчі. Ми це розуміємо і намагатимемося якнайшвидше повернутися на вершину, але це дійсно складно", — заявив Пеп.