Англія

В АПЛ з'явився ще один претендент на 18-річного Сверре Нюпана.

Центральний півзахисник Русенборга Сверре Нюпан опинився в сфері інтересів Манчестер Сіті, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 18-річний норвежець уже найближчим часом прибуде до Манчестера для ознайомлення з планами "містян" на нього. Зокрема, у разі переходу до МС талановитого гравця можуть віддати в оренду Жироні.

Нюпан не поспішатиме з прийняттям рішення. Раніше повідомлялося, що клієнт агентки Рафаели Піменти, яка також представляє інтереси центрфорварда Ерлінга Голанда, зацікавив Арсенал.

Портал transfermarkt оцінює Сверре в 12 млн євро. Контракт півзахисника з клубом із Тронгейма розраховано до кінця 2026 року.

У минулому сезоні Нюпан відзначився вісьмома голами та десятьма асистами в 33 матчах всіх турнірів.