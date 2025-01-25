Англія

Українці братимуть участь у зустрічах чергового туру чемпіонату Англії.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Борнмут прийматиме Ноттінгем Форест, тоді як Арсенал гостюватиме у Вулвергемптона.

Місце в стартовому складі "вишень" вчергове знайшлося й для центрального захисника Іллі Забарного. Зараз на рахунку 22-річного українця участь у 23 матчах всіх турнірів поточної кампанії.

Лівий захисник Олександр Зінченко вкотре опинився на лаві запасних "канонірів". Протягом поточної кампанії 28-річний українець взяв участь у 13 поєдинках всіх турнірів.

Вищезгадані зустрічі розпочнуться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Миколенко зіграє з перших хвилин проти Брайтона. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією виїзного матчу Евертона на нашому сайті.