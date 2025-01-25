Англія

Ювілей для нідерландського капітана "червоних".

Ліверпуль у рамках 23-го туру АПЛ-2024/25 приймає Іпсвіч Таун на Енфілді.

У стартовому складі господарів поля опинився й центральний захисник Вірджил ван Дейк. Для 33-річного нідерландця цей матч за "червоних" є ювілейним.

Чинний капітан клубу проводить свій 300-й поєдинок за Ліверпуль. На рахунку ван Дейка 25 голів і 13 асистів.

Нагадаємо, "червоних" Вірджил представляє з січня 2018 року. Тоді Саутгемптон отримав за нього понад 84 млн євро.

За цей час захисник допоміг клубу виграти Лігу чемпіонів, чемпіонат Англії, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА та Англії, Кубок англійської ліги (2х) та Кубок Англії.