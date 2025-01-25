Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Челсі.

Манчестер Сіті та лондонський Челсі зіграють у двадцять третьому турі англійської Прем'єр-ліги на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після поразки від французького Парі Сен-Жермен (2:4), залучив до стартового складу Хусанова в центрі оборони, тоді як Гюндоган гратиме в опорній зоні, а Мармуш розташується під нападником.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над Вулверемптоном (3:1), використав із перших хвилин Колвілла в центрі оборони, тоді як Енцо повернувся до опорної зони, а Санчо — на лівий фланг атаки.

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш, Хусанов, Аканджі, Гвардіол — Ковачич, Гюндоган — Сілва, Мармуш, Фоден — Голанд.

Запасні: Ортега, Стоунз, Гріліш, Де Брюйне, Рейс, Савіньйо, О'Райлі, Льюїс, Макейті.



Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке, Палмер, Санчо — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Дісасі, Ачімпонг, Адарабіойо, Вейга, Гюсто, Дьюзбері-Голл, Нету, Нкунку, Гую.



Гра Манчестер Сіті — Челсі почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.