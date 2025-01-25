Англія
25 січня 2025, 19:07
Евертон із Миколенком обіграв Брайтон
Команді Девіда Моєса дуже допоміг перемогти на чужому полі пенальті, який суперники вигадали самі собі наприкінці першого тайму.
Брайтон — Евертон, Getty Images
25 січня 2025, 19:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Брайтон — Евертон 0:1
Гол: Ндіає, 42 (пен.)
Брайтон: Вербрюгген — Велтман (О’Райлі, 84), Данк, ван Геке, Лемпті (Мінте, 74) — Балеба (Вебстер, 90+1), Аярі (Гіншелвуд, 75) — Груда (Рюттер, 46), Педро, Мітома — Велбек.
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Ліндстрем (паттерсон, 62), Дукуре (Гарнер, 78), Ндіає (Янг, 78) — Калверт-Льюїн (Бету, 13).
Попередження: Вербрюгген, Балеба, Педро — Ліндстрем, Ндіає, Пікфорд