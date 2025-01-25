Англія

Евертон із Миколенком обіграв Брайтон

Команді Девіда Моєса дуже допоміг перемогти на чужому полі пенальті, який суперники вигадали самі собі наприкінці першого тайму.

Брайтон — Евертон, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Брайтон — Евертон 0:1

Гол: Ндіає, 42 (пен.)



Брайтон: Вербрюгген — Велтман (О’Райлі, 84), Данк, ван Геке, Лемпті (Мінте, 74) — Балеба (Вебстер, 90+1), Аярі (Гіншелвуд, 75) — Груда (Рюттер, 46), Педро, Мітома — Велбек.



Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Ліндстрем (паттерсон, 62), Дукуре (Гарнер, 78), Ндіає (Янг, 78) — Калверт-Льюїн (Бету, 13).



Попередження: Вербрюгген, Балеба, Педро — Ліндстрем, Ндіає, Пікфорд