Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 25 січня 2025 року.

Манчестер Сіті з двома новачками виграв фестиваль помилок у захисті в Челсі.

Помилки Абдулкодіра Хусанова в захисті на початку його першого матчу в АПЛ не переважили розгардіяшу в обороні команди Енцо Марески.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Челсі 3:1

Голи: Гвардіол, 42, Голанд, 67, Фоден, 87 — Мадуеке, 3



Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш, Хусанов (Стоунз, 53), Аканджі, Гвардіол — Ковачич, Гюндоган — Сілва, Мармуш (Де Брюйне, 74), Фоден — Голанд.



Челсі: Санчес — Джеймс (Гюсто, 73), Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке, Палмер, Санчо (Нету, 73) — Джексон (Нкунку, 61).



Попередження: Хусанов — Колвілл, Кайседо.