Англія

Ігрова практика потрібна хоч десь.

Англійський нападник Ітан Вітлі завершив підготовку до "дорослого" футболу в лавах академії Манчестер Юнайтед, після чого вже встиг провести кілька хвилин у трьох матчах Прем’єр-ліги та в одній грі Кубка англійської ліги.

Вочевидь, для сталого розвитку 19-річного виконавця, який уже встиг пограти за юнацькі збірні власної країни віком до 17, 18 та 19 років відповідно, недостатньо.

Рішення клубу було очікуваним — оренда до кінця сезону, проте відправили молодого Вітлі аж до четвертого за рангом дивізіону, до клубу Волсолл.

Ітан уже встиг дебютувати за новий колектив напередодні, провівши 27 хвилин у грі проти Бредфорда (0:3).