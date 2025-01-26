Англія

Італійці непохитні.

Манчестер Сіті готує пропозицію щодо лівого захисника Ювентуса Андреа Камб'язо в розмірі 65 млн. євро. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, туринський клуб має намір запросити у "містян" 80 млн. євро за трансфер 24-річного італійця.

Підкреслюється, що Ман Сіті планує зробити офіційну пропозицію щодо купівлі Камб'язо на початку наступного тижня.

Цього сезону Андреа Камб'язо провів 28 матчів за Ювентус, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі. Його контракт з "зебрами" розрахований до 30 червня 2029 року.