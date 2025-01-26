Англія

Команди не виявили сильнішого в Бірмінгемі.

Астон Вілла в рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймала Вест Гем Юнайтед на Вілла Парк.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Джейкоба Ремзі. Гості взяттям воріт у виконанні Емерсона відповіли вже в другому таймі. Більше результативних ударів не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Астон Вілла з 37-ма очками йде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Вест Гем Юнайтед із 27-ма заліковими балами перебуває на 13-й сходинці.

Астон Вілла — Вест Гем Юнайтед 1:1

Голи: Ремзі, 8 — Емерсон, 70

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз (Матсен, 38), Дінь — Тілеманс, Камара — Бейлі (Мален, 66), Роджерс (Буендія, 72), Ремзі (Макгінн, 73) — Воткінс (Дуран, 66)

Вест Гем Юнайтед: Ареола — Цоуфал, Кілман, Крессвелл — Ван-Біссака, Альварес (Ірвінг, 89), Солер (Інгз, 75), Емерсон (Скарлз, 75) — Пакета, Соучек — Кудус (Родрігес, 90+7)

Попередження: Тілеманс, Роджерс — Крессвелл, Соучек, Альварес