Англія

Результати матчів 22-го туру АПЛ.

Недільну програму 22-го туру АПЛ відкривали матчами Крістал Пелес — Брентфорд і Тоттенгем — Лестер.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк з'явився на полі в матчі з Крістал Пелес вже наприкінці матчу, коли його команда вела в рахунку 2:0 після голів Мбемо і Шаде. А через хвилину після виходу українця Ессе встановив остаточний рахунок матчу — 2:1 на користь Брентфорда.

Крістал Пелес — Брентфорд 1:2

Голи: Ессе, 85 — Мбемо, 66 (пен.), Шаде, 80

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс (Камада, 83), Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Ессе, 83), Лерма, Мітчелл — Сарр (Нкетіа, 72), Езе — Матета

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор (Єнсен, 54), Янельт — Мбемо, Дамсгор (Мі, 90+3), Шаде (Ярмолюк, 84) — Вісса

Попередження: Лакруа, Гендерсон — Янельт, Льюїс-Поттер

В паралельному матчі Тоттенгем несподівано поступився Лестеру вдома.

Тоттенгем — Лестер 1:2

Голи: Рішарлісон, 33 — Варді, 46, Ель-Ханнус, 50

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дрегушін, Девіс, Грей (Ланкшир, 90+4) — Бергвалль, Бентанкур, Сарр (Регілон, 54) — Кулусевські, Рішарлісон (Мур, 54), Сон

Лестер: Столярчик — Джастін (Кулібалі, 90+4), Фас, Вестергор, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Аю (Скіпп, 87), Ель-Ханнус (Буонанотте, 77), Декордова-Рід (Коуді, 87) — Варді (Дака, 77)

Попередження: Регілон — Декордова-Рід, Джастін, Вінкс, Буонанотте, Столярчик

З турнірною таблицею АПЛ можна ознайомитись за посиланням.