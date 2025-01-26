Англія

Легенда Лестер Сіті все ще у формі попри солідний вік.

Центральний нападник Джеймі Варді голом допоміг Лестер Сіті впоратися з Тоттенгемом у Лондоні.

Для 38-річного англійця ця результативна дія була десятою (7+3) в АПЛ-2024/25. За даними Squawka, раніше у віці 37+ років в одному сезоні турніру цієї позначки досягли лише наступні гравці:

Тедді Шерінгем (Портсмут, 9+4, 2003/04);

Гері Спід (Болтон, 8+3, 2006/07);

Раян Гіггз (Манчестер Юнайтед, 2+8, 2011/12);

Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, 18+3, 2021/22).

Зазначимо, що контракт Варді з Лестер Сіті розраховано до кінця червня 2025 року.