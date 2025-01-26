Англія

Коментар тренера лондонської команди.

Анже Постекоглу задоволений самовіддачею гравців Тоттенгема, незважаючи на поразку.

"Шпори" поступилися Лестеру (1:2) у 23-му турі АПЛ. Команда не перемагає в АПЛ 7 матчів поспіль і йде на 15-му місці в таблиці.

"Це боляче. Дуже боляче. Гравці знову виклалися повністю. Ми багато проаналізуємо, але з точки зору зусиль я не можу вимагати від цієї команди більшого, просто сьогодні все складалося не на нашу користь. Ми створили кілька хороших моментів — на жаль, у нас нічого не вийшло, але не тому, що гравці не старалися, а це головне.

Гравці роблять усе, що в їхніх силах. Це все, про що ми можемо просити, як клуб, і я, як тренер. Вони стараються з усіх сил — це все, про що можна просити.

Можна проаналізувати пропущені голи — вони розчаровують, але мені здавалося, що у нас було достатньо моментів у грі, щоб вийти вперед.

Я тренер, і про мене судять за результатами, так влаштований світ", — сказав головний тренер Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що Вернер може перейти в клуб МЛС.