Англія

У понад два рази дешевше, аніж сам колись придбав.

Парагвайський нападник Мігель Альмірон долучився до англійського Ньюкасла в якості трансферу з американської Атланти за 24 млн євро ще взимку 2019 року.

Після цього 30-річний виконавець провів у складі "сорок" 223 матчі, забив 30 голів та віддав 12 гольових передач, хоча його місце в стартовому складі постійно перебувало під питанням.

Зрештою, минуло шість років, і вже досвідчений футболіст вирішив, що його європейська пригода себе вичерпала.

Альмірон цієї зими провів перемовини з добре знайомою йому Атлантою за півтора роки до завершення контракту з Ньюкаслом, і в підсумку всі сторони погодились на його повернення до МЛС.

Це буде коштувати американцям 11,4 млн євро, тоді як Мігель отримає контракт на чотири роки.

У цьому сезоні на рахунку парагвайця 14 матчів (412 хвилин).