Англія

Іспанський опорник у підсумку вирішив залишитися в Інтер Маямі.

Через серйозну травму свого ключового опорного півзахисника Родрі наприкінці вересня минулого року Манчестер Сіті зіткнувся з проблемою на цій позиції, яка й досі потребує вирішення.

Як повідомляє Sport.es, коли володар Золотого м'яча-2025 отримав травму та, ймовірно, вибув до кінця поточного сезону, головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола зв'язався з колишнім хавбеком Барселони Серхіо Бускетсом, щоб запропонувати йому перехід до його команди.

За інформацією джерела, спочатку досвідчений іспанець погодився на пропозицію Пепа вирушити до Ман Сіті, проте у підсумку передумав та вирішив залишитися в Інтер Маямі.

У минулому сезоні Серхіо Бускетс провів за Інтер Маямі 40 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав п'ять результативних передач.