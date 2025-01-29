Англія

Юнак тільки починає робити кроки на високому рівні.

Бразильський фланговий захисник Деннер Алвес Евангеліста Перейра ще не є достатньо відомим навіть на внутрішньому ринку, оскільки грає за юнацьку команду Корінтіанса серед футболістів до 20 років.

Проте це не заважає великим європейським клубам пильно стежити за його розвитком, і, зокрема, лондонський Челсі вже на старті кар’єри готовий запропонувати за нього чималі кошти.

16-річний виконавець обійдеться "синім" у 8 млн євро + 4,5 млн євро бонусів, якщо клубам удасться домовитись про його майбутній трансфер.

Проте залишити межі Бразилії та переїхати до Європи Деннер усе одно зможе не раніше настання повноліття.

На турнірі Копінья серед юнаків віком до 20 років у захисника три голи та один гольовий пас за вісім матчів.