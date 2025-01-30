Сталі відомі гравці, котрі претендують на звання найкращого у січні.
Александер Ісак, getty images
30 січня 2025, 14:36
АПЛ у своїх соціальних мережах опублікувала список претендентів на звання найкращому гравцю чемпіонату за підсумками січня.
На нагороду претендують 7 гравців, а саме:
- Філ Фоден (Манчестер Сіті, 6 голів, 1 асист)
- Коді Гакпо (Ліверпуль, 3 голи, 1 асист)
- Дін Гюйсен (Борнмут)
- Александер Ісак (Ньюкасл, 5 голів, 1 асист)
- Джастін Клюйверт (Борнмут, 5 голів, 2 асиста)
- Жан-Філіп Матета (Крістал Пелес, 4 голи)
- Браян Мбемо (Брентфорд, 4 голи, 1 асист)
Проголосувати за одного із кандидатів можна за посиланням.
Відмітимо, що за підсумками грудня найкращим гравцем став нападник Ньюкасла Александер Ісак.