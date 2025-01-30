Англія

Сталі відомі гравці, котрі претендують на звання найкращого у січні.

АПЛ у своїх соціальних мережах опублікувала список претендентів на звання найкращому гравцю чемпіонату за підсумками січня.

На нагороду претендують 7 гравців, а саме:

- Філ Фоден (Манчестер Сіті, 6 голів, 1 асист)

- Коді Гакпо (Ліверпуль, 3 голи, 1 асист)

- Дін Гюйсен (Борнмут)

- Александер Ісак (Ньюкасл, 5 голів, 1 асист)

- Джастін Клюйверт (Борнмут, 5 голів, 2 асиста)

- Жан-Філіп Матета (Крістал Пелес, 4 голи)

- Браян Мбемо (Брентфорд, 4 голи, 1 асист)

Проголосувати за одного із кандидатів можна за посиланням.

Відмітимо, що за підсумками грудня найкращим гравцем став нападник Ньюкасла Александер Ісак.