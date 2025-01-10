Швед отримав цю нагороду вперше в кар'єрі.
Ісак, АПЛ
10 січня 2025, 16:05
Нападник Ньюкасла Александер Ісак визнаний гравцем грудня в АПЛ.
Ісак став четвертим шведським футболістом, який отримав цей приз, після Фредді Юнгберга (Арсенал, квітень 2002 року), Юхана Елмандера (Болтон, листопад 2010-го) та Златана Ібрагімовича (Манчестер Юнайтед, грудень 2016).
Ісак у грудні оформив хет-трик у воротах Іпсвіча, а також забивав Ліверпулю, Брентфорду, Лестеру, Астон Віллі та Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Ісак поповнив склад "сорок" у серпні 2022 року. Тоді Реал Сосьєдад отримав за нього 70 млн євро.
Раніше повідомлялося, що зараз Ньюкасл Юнайтед хоче за виконавця 150 млн фунтів стерлінгів.