Англія

Швед отримав цю нагороду вперше в кар'єрі.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак визнаний гравцем грудня в АПЛ.

Ісак став четвертим шведським футболістом, який отримав цей приз, після Фредді Юнгберга (Арсенал, квітень 2002 року), Юхана Елмандера (Болтон, листопад 2010-го) та Златана Ібрагімовича (Манчестер Юнайтед, грудень 2016).

Ісак у грудні оформив хет-трик у воротах Іпсвіча, а також забивав Ліверпулю, Брентфорду, Лестеру, Астон Віллі та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Ісак поповнив склад "сорок" у серпні 2022 року. Тоді Реал Сосьєдад отримав за нього 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що зараз Ньюкасл Юнайтед хоче за виконавця 150 млн фунтів стерлінгів.