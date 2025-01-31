Англія

Французький вінгер не захотів приєднуватися до "шпор".

Напередодні Тоттенгем зробив офіційну пропозицію Баварію щодо підписання молодого нападника Матіса Теля у розмірі 60 мільйонів євро, проте сам гравець відмовив лондонському клубу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "шпори" розпочали переговори з 19-річним французом, проте отримали відмову від футболіста, тому цей трансфер не відбудеться.

Зазначається, що у Телі досі зацікавлені такі клуби, як Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал і Астон Вілла.

У сезоні-2024/25 Матіс Тель взяв участь у 13 матчах всіх турнірів, відзначившись одним асистом. Із Ренна нападник перебрався до Баварії (20 млн євро) влітку 2022 року. Його контракт із "червоними" розраховано до кінця червня 2029 року.