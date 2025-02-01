Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та Ліверпуль.

Борнмут та Ліверпуль зіграють на Віталіті в рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Андоні Іраола, після розгрому Ноттінгем Форест (5:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців із Іллєю Забарним у центрі оборони.

Арне Слот, на тлі перемоги над Іпсвічем (4:1), використав із перших хвилин також тих самих гравців.

Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті — Семеньйо, Клюйверт, Брукс — Уаттара.

Запасні: Денніс, Таверньєр, Джеббісон, Сілкотт-Дьюберрі, Аду-Аджей, Акінмбоні, Вінтерберн, Кінсі, Ріс-Доттін.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Собослаї, Гакпо — Діас.