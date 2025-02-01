Англія

Ефектна домашня звитяга підопічних Нуну Ешпіріту Санту.

Ноттінгем Форест у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймав Брайтон на стадіоні Сіті Граунд.

Господарі поля зусиллями Льюїса Данка (автогол), Моргана Гіббс-Вайта й Кріса Вуда сформували комфортну для себе перевагу в три голи за підсумками першого тайму. У другій половині зустрічі Вуд відзначився ще двічі, оформивши хет-трик. Підсумковий рахунок на табло допомогли встановити Неко Вільямс і Жота Сілва, які уразили ворота гостей наприкінці поєдинку.

Ноттінгем Форест із 47-ма очками йде третім у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Брайтон із 34-ма заліковими балами перебуває на дев'ятій сходинці.

Ноттінгем Форест — Брайтон 7:0

Голи: Данк, 12 (авт.), Гіббс-Вайт, 25, Вуд, 32, 64, 70 (пен.), Вільямс, 89, Сілва, 90+1

Ноттінгем Форест: Селс — Міленкович, Мурільйо (Болі, 73), Морато — Айна, Андерсон (Сангаре, 82), Даніло (Домінгес, 66), Вільямс — Гіббс-Вайт (Сілва, 73) — Вуд (Авонії, 81), Еланга

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Лемпті — Мінте, Гіншелвуд (О'Райлі, 46), Рюттер, Мітома (Адінгра, 46) — Педро (Гомес, 46), Велбек (Фергюсон, 73)

Попередження: Мурільйо — Велбек, Гіншелвуд, Вербрюгген