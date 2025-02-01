Англія

Завершилися два поєдинки чергового туру чемпіонату Англії.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Іпсвіч Таун приймав Саутгемптон, тоді як Фулгем гостював у Ньюкасл Юнайтед.

Гол ближче до завершення поєдинку на Портмен Роуд приніс Саутгемптону перемогу над Іпсвіч Таун.

Іпсвіч Таун — Саутгемптон 1:2

Голи: Делап, 31 — Арібо, 22, Онуачу, 88

Іпсвіч Таун: Мурич — Туанзебе, О'Ши, Грівз, Девіс (Кларк, 88) — Морсі, Каюсте (Тейлор, 77) — Гатчінсон, Енсісо (Гірст, 89), Броудгед (Філоджин, 63) — Делап

Саутгемптон: Рамсдейл — Брі, Беднарек, Гарвуд-Белліс (Стівенс, 46) — Вокер-Пітерс, Угочукву (Лаллана, 81), Арібо, Велінгтон (Сугавара, 81) — Фернандеш, Гренбек (Сулемана, 70) — Онуачу

Попередження: Беднарек, Сугавара

Фулгем у вольовому стилі здолав Ньюкасл Юнайтед на Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл Юнайтед — Фулгем 1:2

Голи: Мерфі, 37 — Хіменес, 61, Муніз, 83

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто (Тріпп'єр, 64), Шер, Берн, Голл (Келлі, 87) — Гімараес (Осула, 87), Тоналі, Жоелінтон (Віллок, 64) — Мерфі (Майлі, 87), Ісак, Гордон

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Лукич, Берге — Траоре (Діоп, 88), Сміт-Роу (Перейра, 72), Івобі (Сессеньйон, 79) — Хіменес (Муніз, 73)

Попередження: Берн, Жоелінтон, Тоналі, Гордон — Андерсен, Робінсон, Перейра, Лено