Англія

Ліверпуль із дублем Салаха обіграв Борнмут із Забарним

Одинадцять матчів поспіль у чемпіонаті не програвала команда Андоні Іраоли, а потім не реалізувала купу моментів у грі проти фаворита.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Борнмут — Ліверпуль 0:2

Голи: Салах, 30 (пен.), 75



Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті (Джеббісон, 80) — Семеньйо, Клюйверт, Брукс (Таверньєр, 67) — Уаттара.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 70), Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер (Джонс, 61), Гравенберх — Салах (Ендо, 88), Собослаї, Гакпо (Нуньєс, 69) — Діас.



Попередження: Крісті, Гюйсен — Гравенберх, Мак Аллістер, ван Дейк