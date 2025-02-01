Англія

Евертон із Миколенком та найшвидшим голом сезону АПЛ розтрощив Лестер

Із такою грою в захисті команді Руда ван Ністелроя буде важко зачепитись за виживання в АПЛ.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Евертон — Лестер 4:0

Голи: Дукуре, 1, Бету, 6, 45+2, Ндіає, 90



Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Гарнер (Іроегбунам, 82) — Ліндстрем (Янг, 75), Дукуре, Ндіає — Бету.



Лестер: Германсен — Джастін (Кулібалі, 77), Вестергор (Околі, 60), Фас, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Ель-Ханнус, Декордова-Рід (Мавідіді, 77), Аю — Варді (Дака, 61).