Англія

Англієць виступатиме за "склярів".

Захисник Челсі Бен Чілвел близький до того, щоб залишок сезону провести в оренді в Крістал Пелес. Раніше вже повідомлялося про те, що головний тренер "синіх" Енцо Мареска не зацікавлений у послугах футболіста.

Тепер, як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, рішення залишається за самим гравцем, оскільки клуби домовилися між собою.

У поточному сезоні Чілвелл провів лише один матч у Кубку англійської ліги, в якому не відзначився результативними діями. Більше ні в яких турнірах він на поле не виходив.

Його чинний контракт із Челсі розрахований до 30 червня 2027 року. Трансферна вартість футболіста становить 20 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем включився у боротьбу за Дісасі.