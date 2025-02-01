Англія

У француза є два цікаві варіанти продовження кар'єри.

Центральний захисник Челсі Аксель Дісасі може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного француза зацікавлений Тоттенгем, який вже зробив пропозицію футболісту.

Також зазначається, що Аксель вже має домовленість про особистий контракт з Астон Віллою.

Очікується, що француз зробить свій вибір найближчими днями.

У нинішньому сезоні Дісасі провів 17 матчів, у яких забив два голи та віддав два асисти.

Після 23 турів Астон Вілла набрала 37 очок і займає восьме місце в АПЛ, а у Тоттенгема — 24 бали та 15 рядок.