У француза є два цікаві варіанти продовження кар'єри.
Центральний захисник Челсі Аксель Дісасі може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного француза зацікавлений Тоттенгем, який вже зробив пропозицію футболісту.
Також зазначається, що Аксель вже має домовленість про особистий контракт з Астон Віллою.
Очікується, що француз зробить свій вибір найближчими днями.
У нинішньому сезоні Дісасі провів 17 матчів, у яких забив два голи та віддав два асисти.
Після 23 турів Астон Вілла набрала 37 очок і займає восьме місце в АПЛ, а у Тоттенгема — 24 бали та 15 рядок.