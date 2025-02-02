Англія

Клуб не квапиться з цим рішенням.

Англійський Манчестер Юнайтед продовжує зберігати активність на зимовому ринку, хоча й у контексті саме здійснених трансферів назва клубу "Червоних дияволів" з’являється не настільки часто, як того б хотілось їхньому головному тренеру Рубену Аморіму.

Черговим кандидатом на перехід до Юнайтед безпосередньо в останній день зимової кампанії переходів може стати ямайський нападник бірмінгемської Астон Вілли Леон Бейлі.

27-річний виконавець у поточній кампанії незадоволений відсутністю постійного потрапляння до стартового складу команди Унаї Емері, і коли та намагається зробити гучні підписання накшталт Марко Асенісо з Парі Сен-Жермен чи Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед, то гравець розуміє, що в конкуренції в нього надто мало шансів, аби себе проявити.

Саме тому "Червоні дияволи" наразі розглядають можливість підписати Бейлі, доки кейс перемовин щодо їхнього англійського нападника Маркуса Рашфорда залишається відкритим.

Проте ці трансфери є не пов’язаними поміж собою й долі одних перемовин не залежатиме від інших.

У цьому сезоні на рахунку Бейлі 29 матчів (1673 хвилини), один гол та три гольові передачі.