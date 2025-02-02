Англія

Але після завершення сезону гравець ризикує піти за безцінь.

Італійський опорний півзахисник бразильського походження Жоржиньо виступає за лондонський Арсенал від зими 2023 року, коли перейшов із складу Челсі за 11,3 млн євро.

Відтоді 33-річний футболіст часто залучався до складу команди Мікеля Артети, і зміг награти вже 72 матчі, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.

Проте його контракт досвідченого гравця від самого початку не був довготривалим, і вже цього літа добігає до завершення термін його дії.

Поточне трансферне вікно таким чином стало останньою можливістю для Арсеналу, який не надто охоче розмовляє про оновлення угоди, заробити хоч якісь кошти на продажі гравця.

І пропозиції були — від мадридського Атлетіко та турецького Галатасарая, зокрема.

"Каноніри" тривалий час збирали пропозиції від потенційних покупців, але зрештою вирішили зіграти на користь власної ротації й ухвалили рішення, що Жоржиньо, як мінімум, допрацює свій чинний контракт до завершення.

А вже влітку перед гравцем з’являться додаткові перспективи, зокрема, і серед "великих клубів" італійської Серії A.

У цьому сезоні півзахисник провів 20 матчів (1105 хвилин), забивши один гол.