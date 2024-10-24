Англія

32-річний футболіст зацікавив мадридську команду.

Півзахисник Жоржиньо хоче мати більш значущу роль у команді, тому може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє на своїх сторінках портал TodoFichajes, можливість підписання Жоржиньо розглядає мадридський Атлетіко. "Матрацники" якраз хочуть зміцнити на трансферному ринку середню лінію.

Арсенал буде готовий вислухати пропозиції щодо Жоржиньо, якщо зацікавлений клуб запропонує в районі 8 мільйонів євро.

У грудні Жоржиньо виповниться 33 роки. У сезоні-2024/25 півзахисник взяв участь у п'яти матчах, не відзначаючись результативними діями.