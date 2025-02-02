Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.
Лондонський Арсенал та Манчестер Сіті зіграють центральний матч двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги на Емірейтс.
Мікель Артета, після перемоги над Вулвергемптоном (1:0), залучив до стартового складу Едегора в центрі поля, тоді як Олександр Зінченко знову залишився на лаві для запасних.
Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над бельгійським Брюгге (3:1), використав із перших хвилин Ортегу в рамці воріт, тоді як Мармуш повернувся на позицію під нападником.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Льюїс-Скеллі — Парті, Едегор, Райс — Мартінеллі, Гаверц, Троссар.
Запасні: Нето, Ківьор, Калафіорі, Зінченко, Тірні, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Нванері.
Запасні: Карсон, Гріліш, Де Брюйне, Гюндоган, Рейс, Хусанов, О'Райлі, Льюїс, Макейті.
Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Ковачич, Сілва — Савіньйо, Мармуш, Фоден — Голанд.
Гра Арсенал — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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