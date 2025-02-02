Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.

Лондонський Арсенал та Манчестер Сіті зіграють центральний матч двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги на Емірейтс.

Мікель Артета, після перемоги над Вулвергемптоном (1:0), залучив до стартового складу Едегора в центрі поля, тоді як Олександр Зінченко знову залишився на лаві для запасних.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над бельгійським Брюгге (3:1), використав із перших хвилин Ортегу в рамці воріт, тоді як Мармуш повернувся на позицію під нападником.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Льюїс-Скеллі — Парті, Едегор, Райс — Мартінеллі, Гаверц, Троссар.

Запасні: Нето, Ківьор, Калафіорі, Зінченко, Тірні, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Нванері.



Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Ковачич, Сілва — Савіньйо, Мармуш, Фоден — Голанд.