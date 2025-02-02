Англія

Команда Олівера Гласнера забила двічі, а "червоні дияволи" нічим не відповіли.

В матчі 24-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Крістал Пелес. В стартовому складі "червоних дияволів" на позиції центрального нападника з'явився Коббі Мейну, тоді як у "орлів" в запасі залишився Ечібері Езе.

Зі стартових хвилин команди задали високий темп гри, і перший момент виник доволі швидко. Мазрауї отримав довгий пас на фланзі від Бруну, покотив на Мейну, а той прострілив в центр на Гарначо — Алехандро пробив з 7 метрів від воріт, але його удар заблокували. Буквально за декілька хвилин Амад віддав на Мейну в чужий штрафний, а той пробив — м'яч зачепив супротивника та влучив у стійку воріт.

Команда Олівера Гласнера змогла відповісти трохи пізніше: Муньйос випередив Далота на дальній стійці й пробив головою — влучності колумбійцю забракло. Після цього гості відчули впевненість та пішли в атаку набагато сміливіше: В одному з моментів Камада отримав м'яч в чужому штрафному, розвернувся та викотив на Мітчелла — удар захисника гостей прийшовся повз ворота.

Ближче до кінця першого тайму Лерма вивів Матета на побачення з Онана, а той перекинув камерунця, втім не влучив у дальній кут. Команди пішли на перерву за рівного рахунку — 0:0. На початку другого тайму Юнайтед міг вийти вперед, коли Амад відпасував з правого флангу в центр, а Бруну пробив в один дотик — Гендерсон дістав м'яч з дальнього кута. Трохи пізніше Угарте пробив в падінні з меж чужого штрафного, а Гендерсон ногою відбив удар.

Крістал Пеле відповів та ще і як - Езе навісив зі штрафного, Лакруа головою відправив м'яч у поперечину, а Матета був першим на добиванні. 0:1. Юнайтед пішов у атаку великими силами, але гості не давали багато простору. В якийсь момент здавалось, що "червоні дияволи" зможуть зрівняти рахунок, але під завісу матчу Сарр шикарним пасом знайшов Муньйоса, а той покотив на Матета, якому залишалось вразити кут воріт. 0:2.

Фінальний свисток головного арбітра зафіксував перемогу Крістал Пелас. Юнайтед знов програв вдома.

Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес -:-

Голи: Матета, 64, 89

Манчестер Юнайтед: Онана — Мартінес (де Лігт, 82), Магвайр, Йоро — Далот, Мейну (Гойлунн, 70), Угарте (Еріксен, 87), Мазрауї (Зіркзе, 71) — Діалло, Гарначо — Фернандеш

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Вортон, 89), Лерма, Мітчелл (Клайн, 88) — Сарр (Девенні, 90), Камада (Езе, 62) — Матета

Попередження: Магвайр, Фернандеш — Г'юз