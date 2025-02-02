Англія

Француз хоче стати "червоним дияволом".

Нападник Баварії Матіс Тель прийняв рішення щодо майбутнього. Як повідомляє німецький Sky, 19-річний футболіст хоче продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Втім, говорити про те, що Тель точно переїде на Олд Траффорд, поки не доводиться. Річ у тім, що переговори між клубами виходять складними.

Манчестер Юнайтед хоче орендувати Теля, а Баварія налаштована або продати гравця, або віддати в оренду з зобов'язанням щодо викупу.

У сезоні-2024/25 Матіс Тель провів 14 матчів, яких віддав один гольовий пас. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 30 мільйонів євро.

Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про перехід Доргу.