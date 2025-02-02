Англія

За гравця Лечче заплатили солідні кошти.

Англійський Манчестер Юнайтед на завершення зимового трансферного вікна виявив зацікавленість у данському універсалі нігерійського походження з італійського Лечче Патріку Доргу.

Інтенсивні перемовини щодо трансферу 20-річного виконавця тривали майже два тижні, оскільки клуби постійно мали розбіжності щодо грошового питання, але зрештою знайшли спільну мову.

30 млн євро та майже 5 млн євро в якості бонусів — стільки заплатять "Червоні дияволи" заради того, аби гравець національної збірної Данії долучився до їхнього колективу.

Контракт підписано до 2030 року.

На рахунку Доргу 23 матчі, три голи та одна гольова передача в цьому сезоні.