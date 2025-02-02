Англія

Наставник похвалив своїх футболістів.

В англійському чемпіонаті проходять матчі 24-го туру, лондонському Тоттенгему вдалося набрати три очки в гостьовому протистоянні з Брентфордом.

Підопічні австралійського фахівця Анге Постекоглу забили супернику два м'ячі. Після матчу наставник "шпор" прокоментував перемогу:

"Тут непросто виступати, тим більше виграти. Доводиться частіше захищатися. Але мої хлопці впоралися з цим приголомшливо. У нас були свої моменти, щоб завдати супернику свої уколи. Я ще раз хочу віддати належне хлопцям. Вони були виняткові", — цитує слова Постекоглу BBC Sport.

Зазначимо, що Тоттенгем йде на чотирнадцятому місці в АПЛ.