Англія

Українець так і не з'явився на полі.

У 24-му турі АПЛ Брентфорд приймав Тоттенгем, який програв у чемпіонаті чотири матчі поспіль.

Українець Єгор Ярмолюк не брав участі в цьому матчі, просидівши всі 90 хвилин на лаві запасних. А його Брентфорд поступився.

На початку першого тайму Янельт відзначився автоголом, а наприкінці зустрічі Сарр поставив крапку в матчі.

Тоттенгем залишився на 14-му місці. Брентфорд — 11-й.

Брентфорд — Тоттенгем 0:2

Голи: Янельт (аг), 29, Сарр, 87

Брентфорд: Валдімарссон — Аєр (Кайоде, 76), Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор (Карвалью, 84), Янельт (Єнсен, 66) — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Вісса

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Грей, Девіс, Спенс — Біссума (Матар Сарр, 68), Бентанкур — Кулусевські, Сон, Мур (Бергвалль, 46) — Рішарлісон (Скарлетт, 78)

Попередження: М