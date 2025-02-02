Англія

"Каноніри" здобули перемогу з рахунком 5:1.

У неділю, 2 лютого відбувся матч 24-го туру англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом і Манчестер Сіті. Розгромну перемогу з рахунком 5:1 здобули підопічні Мікеля Артети.

Арсенал — Манчестер Сіті 5:1 Відео голів та огляд матчу

У складі переможців Мартін Едегор, Томас Парті, Майлс Льюїс-Скеллі, Кай Гаверц та Ітан Нванері, у "містян" єдиний м'яч забив Ерлінг Голанд.

Столичний клуб здобув розгромну перемогу над Манчестер Сіті вперше з 2014 року, тоді "каноніри" в матчі за Суперкубок Англії виграли з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що Арсенал йде на 2 сходинці в турнірній таблиці АПЛ, команда Пепа Гвардіоли ж посідає 4 місце.