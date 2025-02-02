Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 2 лютого 2025 року.

Арсенал у рамках 24-го туру АПЛ-2024/25 розгромив Манчестер Сіті на Емірейтс Стедіум.

Господарі поля швидко відкрили рахунок у зустрічі. Гості своїм голом відповіли аж у другому таймі. Пізніше команда Мікеля Артети захопила ініціативу, досягнувши розгромної звитяги.

Арсенал із 50-ма очками йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Манчестер Сіті з 41-м заліковим балом перебуває на четвертій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Сіті в рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Манчестер Сіті 5:1

Голи: Едегор, 2, Парті, 57, Льюїс-Скеллі, 63, Гаверц, 76 — Голанд, 55



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 90) — Парті, Едегор (Меріно, 84), Райс — Мартінеллі, Гаверц (Стерлінг, 90), Троссар (Нванері, 83).



Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Ковачич, Сілва — Савіньйо, Мармуш (Де Брюйне, 72), Фоден (Макейті, 72) — Голанд.



Попередження: Тімбер, Едегор