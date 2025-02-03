Англія

Гравець прагне отримати другий шанс у Вест Гемі.

"Король стандартів" англійської Прем’єр-ліги, центральний півзахисник Джеймс Ворд-Праус мав чимало видовищних виступів у складі Саутгемптона, проте з моменту його переходу до лондонського Вест Гема за 34,8 млн євро влітку 2023 кар’єра футболіста вже не була настільки яскравою.

30-річний виконавець розпочав цю кампанію з оренди до Ноттінгем Форест, де так само відіграє лише другорядну роль, провівши 12 матчів (559 хвилин) та зробивши одну гольову передачу.

Однак у Вест Гемі нині змінився головний тренер, і якщо під орудою Хулена Лопетегі майбутнього у Ворд-Прауса в клубі не проглядалось, до Грем Поттер зацікавлений у співпраці з гравцем.

Саме тому в останній день зимового трансферного вікна "залізні" зробили запит на дострокове розірвання договору про оренду, хоча в ньому такого пункту й не було передбачено, а клуби домовились за обопільною згодою сторін, і вже найближчим часом Джеймс повернеться до складу Вест Гема.