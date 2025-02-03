Вест Гем Юнайтед близький до підписання центрального нападника Брайтона Евана Фергюсона, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що клуби вже обмінялися всіма необхідними документами щодо трансферу 20-річного ірландця. Йдеться про оренду гравця до кінця поточної кампанії.

Вест Гем покриватиме зарплату Фергюсона. Уже невдовзі він має пройти медогляд.

Порталом transfermarkt нападник оцінюється в 40 млн євро. Його контракт із Брайтоном розраховано до кінця червня 2029 року.

На рахунку ірландця один гол у 15-ти матчах усіх турнірів у сезоні-2024/25.