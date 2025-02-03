Англія

Ірландський гравець принаймні на деякий час залишить Брайтон.

Вест Гем Юнайтед близький до підписання центрального нападника Брайтона Евана Фергюсона, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що клуби вже обмінялися всіма необхідними документами щодо трансферу 20-річного ірландця. Йдеться про оренду гравця до кінця поточної кампанії.

Вест Гем покриватиме зарплату Фергюсона. Уже невдовзі він має пройти медогляд.

Порталом transfermarkt нападник оцінюється в 40 млн євро. Його контракт із Брайтоном розраховано до кінця червня 2029 року.

На рахунку ірландця один гол у 15-ти матчах усіх турнірів у сезоні-2024/25.