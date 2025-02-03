Англія

Буде перший досвід для гравця за межами табору "червоних".

Англійський нападник Ліверпуля Джейден Деннс опинився на видноті у футбольної спільноти ще минулого сезону, коли під орудою Юргена Клоппа дебютував у складі основної команди та навіть устиг відзначитись дублем у ворота Саутгемптона у грі в рамках Кубка Англії.

Коли "червоних" очолив Арне Слот, 19-річний юнак також долучався до матчів основної команди, але дуже дозовано, хоча й так само встиг забити у ворота Аккрінгтона в Кубку Англії.

Проте чотири матчі за понад половину сезону — явно не той обсяг ігрового часу, який допомагає зростанню юнака в "дорослому" футболі.

"Червоні" вирішили розв’язати це питання із залученням третьої сторони та запропонували Деннса Сандерленду, який нині має непогані перспективи поборотись за повернення до "елітного" дивізіону в Чемпіоншипі.

Клуби домовились про оренду до кінця сезону без права викупу, і незабаром про перехід має бути оголошено офіційно.