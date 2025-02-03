Англія

Французький клуб отримає надприбуток за гравця, який дістався йому за безцінь свого часу.

Зімбабвійський центральний півзахисник Маршалл Няша Мунетсі свого часу в 2019 році почав знайомство з європейським футболом трансфером до французького Реймса в якості вільного агента, після виступів за південноафриканський Орландо Пайретс.

І донині вже 28-річний виконавець продовжує виступати за "червоно-білий" колектив, загалом відігравши 159 матчів, забивши 21 гол та віддавши 14 гольових передач.

Але цієї зими його відносини з Реймсом можуть завершитись, бо така вагома пропозиція, як зробив англійський Вулвергемптон, надходить не кожного дня.

20 млн євро запропонували "вовки" в останній день трансферного вікна, і намагаються якнайшвидше закрити питання переходу футболіста.

У цьому сезоні на рахунку Мунетсі 21 матч, чотири м’ячі та дві гольові передачі.